Народный избранник выступил против вырубки Березовой аллеи

Жителей Левобережного района не хотят жертвовать Березовой аллеей ради нового ЖК. Против ее вырубки, которая началась на прошлой неделе, они организовали митинг, рассказал во время заседания Мосгордумы депутат от партии "Яблоко" Евгений Бунимович.

Он добавил, что деревья уничтожают из-за прокладки коммуникаций для возведения ЖК "Фестиваль-парк 2". Скандал, который разворачивается вокруг его строительства, народный избранник окрестил "острой ситуацией", отметив, что последний инцидент – это не одноразовая акция протеста. Недовольные москвичи жалуются ежедневно.

Парламентарий заинтересовался скандальной стройкой и решил спросить за нее со столичного правительства. Он направил соответствующий запрос мэру Москвы Сергею Собянину, передает РИА "Новый День".

"Прошу немедленно провести проверку законности выдачи разрешения, остановить варварскую вырубку и проверить законность выдачи поурочного билета", – процитировал Бунимович письмо градоначальнику, предупредив, что аналогичный запрос он намерен направить также в столичную прокуратуру.

Кроме того, депутат обратил внимание на территорию, где, возможно, вырастет еще один новый ЖК вместо недостроенной Ховринской больницы, земля которой относится к многофункциональной парковой зоне. То есть к застройке на ней действуют строгие требования. При этом, утверждает Бунимович, когда-то было обещано возвести здесь жилье для очередников, участников реновации и других соцпрограмм.

В своем выступлении парламентарий сослался на официальный документ департамент градостроительной политики и префекта Северного округа, где якобы черным по белому написано, что среди участков под строительство домов по реновации данный отрезок на улице Клинской, владение 2 не значится. Имея на руках данные бумаги, Бунимович попросил у мэра разъяснений.