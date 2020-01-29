Депутат столичного парламента раскритиковал скандальную стройку в Москве
Жителей Левобережного района не хотят жертвовать Березовой аллеей ради нового ЖК. Против ее вырубки, которая началась на прошлой неделе, они организовали митинг, рассказал во время заседания Мосгордумы депутат от партии "Яблоко" Евгений Бунимович.
Он добавил, что деревья уничтожают из-за прокладки коммуникаций для возведения ЖК "Фестиваль-парк 2". Скандал, который разворачивается вокруг его строительства, народный избранник окрестил "острой ситуацией", отметив, что последний инцидент – это не одноразовая акция протеста. Недовольные москвичи жалуются ежедневно.
Парламентарий заинтересовался скандальной стройкой и решил спросить за нее со столичного правительства. Он направил соответствующий запрос мэру Москвы Сергею Собянину, передает РИА "Новый День".
"Прошу немедленно провести проверку законности выдачи разрешения, остановить варварскую вырубку и проверить законность выдачи поурочного билета", – процитировал Бунимович письмо градоначальнику, предупредив, что аналогичный запрос он намерен направить также в столичную прокуратуру.
Кроме того, депутат обратил внимание на территорию, где, возможно, вырастет еще один новый ЖК вместо недостроенной Ховринской больницы, земля которой относится к многофункциональной парковой зоне. То есть к застройке на ней действуют строгие требования. При этом, утверждает Бунимович, когда-то было обещано возвести здесь жилье для очередников, участников реновации и других соцпрограмм.
В своем выступлении парламентарий сослался на официальный документ департамент градостроительной политики и префекта Северного округа, где якобы черным по белому написано, что среди участков под строительство домов по реновации данный отрезок на улице Клинской, владение 2 не значится. Имея на руках данные бумаги, Бунимович попросил у мэра разъяснений.
"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех
Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма
В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик