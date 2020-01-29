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Киев обменяется пленными с Донбассом

Стороны пришли к соглашению по важному вопросу

Украина договорилась с представителями самопровозглашенных республик Донбасса обменяться списками пленных лиц. Об этом заявил представитель ЛНР Ольга Кобцева, передает ТАСС. 

Обсудить этот вопрос удалось в ходе заседания гуманитарной подгруппы в Минске. По мнению представителя Луганской Народной Республики, заседание прошло в конструктивно ключе. 

Сергей САЗОНОВ

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