Стороны пришли к соглашению по важному вопросу

Украина договорилась с представителями самопровозглашенных республик Донбасса обменяться списками пленных лиц. Об этом заявил представитель ЛНР Ольга Кобцева, передает ТАСС.

Обсудить этот вопрос удалось в ходе заседания гуманитарной подгруппы в Минске. По мнению представителя Луганской Народной Республики, заседание прошло в конструктивно ключе.