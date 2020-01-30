Варшава пошла по стопам Вашингтона

В нападках Запада не стоит искать логику, полагает участник Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его мнению, все рассуждения на этот счет бессмысленны, ибо в конечном итоге заводят в тупик.

"Чем больше пытаешься искать логику в обвинениях Запада, тем более абсурдными они становятся", – заявил эксперт в интервью "Экономике сегодня".

Речь идет о недавнем инциденте. Так, бросившие тень на российскую репутацию США со своими президентскими выборами оказались не одиноки. В их полку прибыло.

Теперь о предстоящем вторжении в избирательный процесс Кремля предупредила Польша. Она не сомневается, что Россия не останется в стороне.

О готовящемся "вмешательстве" в выборы в маленькой страны в 2020 году уведомило Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в "Обзоре внутренней безопасности", которое является официальным изданием ведомства. "Коварные русские", говорится в тексте, своими действиями задумали подвергнуть сомнению голосование, дестабилизировать ситуацию в ряде стран и посадить в президентское кресло благосклонного по отношению к ним политика. Для российского политолога данные заявления не стали неожиданностью.

"Это виток антироссийской информационной войны, раскручиваемый по классическому сценарию США", – цитирует Безпалько телеканал "360".

Из-за угрозы российской интервенции журналисты, депутаты и члены избиркомов могут сесть за парты. Для партийцев и имеющих непосредственное отношение к выборам поляков будут проводить тренинги. Обучение пройдут также потенциальные жертвы "информационно-психологических" атак. Кроме того, уверены авторы, необходимо "нейтрализовать возможные беспорядки и провокации".

"То есть, любые антиправительственные митинги уже будут считаться проплаченными РФ. Ясно", – пришел к выводу телеграмм-канал "Выпускайте Кракена".