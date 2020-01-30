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Зарплата Медведева на новому посту останется прежней

Путин не изменил зарплату бывшего премьер-министра

Заработная плата заместителя председателя Совета безопасности России составит 618 713 рублей в месяц. Соответствующий указ за подписью президента и председателя Совбеза Владимира Путина опубликовали на сайте правовой информации. 

Эту должность занимает бывший председатель правительства Дмитрий Медведев. Указ вступил в силу с 16 января.

По данным РБК, ежемесячная зарплата Медведева в должности премьер-министра на конец 2019-го года составляла 618,7 тысячи рублей. 

Сергей САЗОНОВ

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