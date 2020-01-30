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Мишустин предостерег от невыполнения обязательств из послания президента

На исправление ситуации он дал неделю

Председатель правительства Михаил Мишустин выразил недовольство неисполнением поручений президента. Сроки часто срываются, а отследить, как обстоят дела по этим поручениям, не удается из-за отсутствия онлайн-статистики. 

Как передает "Пятый канал", премьер в ходе заседания правительства поручил в течение недели доложить об изменениях в сложившейся ситуации и уделить особое внимание национальным проекта. По словам Мишустина, все социальные обязательства из послания должны выполняться вовремя. 

Сергей САЗОНОВ

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