До конца года Лондон должен урегулировать экономические отношения с Брюсселем

Великобритания вышла из состава Европейского союза. Тем не менее, до конца текущего года Лондон сохранит членство в едином европейском рынке и продолжит пользоваться привилегиями свободного перемещения товаров, услуг и рабочей силы.

Как утверждают некоторые эксперты, потери страны из-за этого уже в этом году могут превысить сумму ее платежей в бюджет ЕС за все время пребывания в составе единой Европы, передает РИА "Новости". До конца года стороны должны заключить новое торговое соглашение, которое заменит нынешние экономические отношения.

