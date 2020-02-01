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Brexit: Великобритания использует ЕС после выхода из союза

До конца года Лондон должен урегулировать экономические отношения с Брюсселем

Великобритания вышла из состава Европейского союза. Тем не менее, до конца текущего года Лондон сохранит членство в едином европейском рынке и продолжит пользоваться привилегиями свободного перемещения товаров, услуг и рабочей силы. 

Как утверждают некоторые эксперты, потери страны из-за этого уже в этом году могут превысить сумму ее платежей в бюджет ЕС за все время пребывания в составе единой Европы, передает РИА "Новости". До конца года стороны должны заключить новое торговое соглашение, которое заменит нынешние экономические отношения. 

Сергей САЗОНОВ

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