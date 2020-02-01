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Посетивших Китай россиян не пустят в США

Ограничения вводятся в связи со смертельным китайским вирусом

Соединенные Штаты приняли решение о временном запрете на въезд для иностранцев, посетивших Китай за последние две недели. Об этом заявил министр здравоохранения страны Алекс Азар, чьи слова приводит телеканал CNN. 

Исключение составят только члены семей американских граждан, а также те, кто обладает разрешением на постоянное жительство в США. Их в принудительной форме поместят в карантин и проведут необходимый осмотр. 

Чиновник отметил, что запрет распространяется в связи с тем, чтобы предотвратить риск передачи вируса 2019-nCoV. Запрет вступает в силу со второго февраля. 

Сергей САЗОНОВ

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