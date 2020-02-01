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Лукашенко рассказал о совместной работе Белоруссии и США против терроризма

Спецслужбы двух стран имеют большой опыт сотрудничества

Белоруссия и США вместе проводили совместные операции о борьбе с терроризмом, торговле людьми и распространению ядерных элементов.

Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео. По его словам на границе с Белоруссией были задержаны злоумышленники, которые пытались переправить ядерные элементы на Запад. 

Лукашенко отметил, что он и американский дипломат давно знакомы, однако заочно, так как раньше именно он возглавлял ЦРУ. 

Сергей САЗОНОВ

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