Спецслужбы двух стран имеют большой опыт сотрудничества

Белоруссия и США вместе проводили совместные операции о борьбе с терроризмом, торговле людьми и распространению ядерных элементов.

Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео. По его словам на границе с Белоруссией были задержаны злоумышленники, которые пытались переправить ядерные элементы на Запад.

Лукашенко отметил, что он и американский дипломат давно знакомы, однако заочно, так как раньше именно он возглавлял ЦРУ.