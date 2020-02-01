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Госдума получила законодательную инициативу Путина по горячему питанию для школьников

Госдума получила законодательную инициативу Путина по горячему питанию для школьников
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Документ перед в профильный комитет по образованию и науке

Законодательные инициативы президента РФ Владимира Путина об организации бесплатного горячего питания для школьников поступили в Госдуму. Об это сообщили в пресс-службе нижней палаты Федерального собрания. 

Уточняется, что председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильному комитету по образованию и науке заняться этим документом. 

Законопроект предлагает, что учащиеся начального общего образования должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием как минимум один раз день. Расходы на это компенсируются из федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных бюджетов и прочих источников финансирования, согласно законодательству России. 

Поправки президента также предусматривают субсидии бюджетам субъектов РФ на условиях, которые определяет правительство. 

Сергей САЗОНОВ

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