Глава государства назвал требование, которому не соответствовал чиновник

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности. По его словам, политики любого ранга должны уважать людей.

"Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям", – приводит RT слова Путина.



Глава государства подчеркнул, что если уважения к людям нет, то главе региона стоит поискать себе другое место работы, передает "НСН".