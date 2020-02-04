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Путин назвал причину увольнения главы Чувашии

Глава государства назвал требование, которому не соответствовал чиновник

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности. По его словам, политики любого ранга должны уважать людей. 

"Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям", – приводит RT слова Путина. 

Глава государства подчеркнул, что если уважения к людям нет, то главе региона стоит поискать себе другое место работы, передает "НСН". 

Сергей САЗОНОВ

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