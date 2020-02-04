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Бывший вице-премьер займется медицинскими программами Сбербанка

Политик уйдет в банковский сектор после отставки правительства

Бывший вице-премьер России Ольга Голодец, занимавшаяся вопросами культуры, спорта и туризма в правительстве Дмитрия Медведева, перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. 

В новой должности Голодец возьмется за курирование социальных и медицинских программ кредитной организации. Как сообщается, во вторник, 4 февраля, ее представили коллективу. 

Сергей САЗОНОВ

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