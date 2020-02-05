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Инициативы Володина повысят кредитоспособность россиян

Инициативы Володина повысят кредитоспособность россиян
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Председатель Госдумы РФ поднял проблемы миграции населения из бедных регионов

Деятельность думского спикера Вячеслава Володина получила оценку международного рейтингового агентства Moody's. В его комментариях отмечается, что инициативы российского политика повысят кредитоспособность граждан страны. 

Речь идет о снижении оттока из бедных регионов. Данная тенденция наметилась в пяти областях государства. Чтобы прекратить ее, полагает парламентарий, там необходимо развить экономику и улучшить качество жизни.

"Принятие мер, направленных на решение демографических проблем российских регионов, разработку которых инициировал спикер Госдумы В. Володин, может оказать положительное влияние на их кредитоспособность", – констатируют специалисты Moody's, называя данные меры дебютным вмешательством федеральной власти в проблемы демографии, передает ТАСС. 

Прежде всего, говорится в материале агенства, жизнь должна наладиться у населения Коми и Омской области, откуда уезжают люди. 

Отметим, Володин призвал создать рабочую группу, которая погрузится в решение данного вопроса. Бороться с миграцией будут парламентарии, представители российского правительства и проблемных с точки зрения оттока населения регионов. 

Таковыми, по данным Росстата за прошлый год, являются Саратовская, Омская, Кемеровская, Волгоградская области и Алтайский край. Между тем с 2016 по 2019 год больше всего из-за переездов пострадали Еврейская автономная область, Республика Коми, Магаданская, Тамбовская и Курганская области. 

Ксения АНДРЕЕВА

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