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Путин уволил четырех генералов

Путин уволил четырех генералов
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Один из них лишился поста из-за взятки

Президент РФ Владимир Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства 6 февраля.

От занимаемой должности освобождены генерал-майор полиции, начальник УМВД РФ по Амурской области Николай Аксенов; генерал-майор полиции, начальник УМВД РФ по Приморскому краю Николай Афанасьев; генерал-майор полиции, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников; полковник юстиции, замглавы Главного следственного управления СК РФ по Московской области Александр Сарафанов; генерал-лейтенанта внутренней службы, начальника ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны ЧС по Чеченской Республике Руслан Яхьяев.

Среди уволенных – арестованный 17 января 2020-го за взяточничество Половников. По данным следствия, генерал-майор лично в июле 2017 г. в Сыктывкаре получил крупную сумму от совладельца местной компании "Деловой альянс" Сергея Ситникова при посредничестве его адвоката Маргариты Мартиросян и знакомого Половникова Фаяза Шабаева, пишет ТАСС.

Речь идет о сумме не менее 12,5 млн руб. Всего в деле фигурирует мзда в 25 млн. руб. за помощь Ситникову, который в тот момент находился под арестом за мошенничество.

Сейчас Половников сидит в СИЗО.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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