Автор туристического путеводителя из Древней Эллады вбивает клин между Москвой и Афинами

МИД России резко раскритиковал недавно опубликованную в Греции книгу местного автора Александроса Массаветаса "Третий Рим" и его интервью от 28 января газете "Катимерини", назвав творение и утверждения грека лживыми и полными абсурдных обвинений в адрес РФ. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства.

На Смоленской площади указывают, что автор призывает своих соотечественников осознать "всю серьезность геостратегической угрозы со стороны России", которая якобы на протяжении столетий пытается "подорвать могущество Афин", для чего активно использует Русскую православную церковь.

"В больном воображении "разоблачителя" наша страна предстает зловещей силой, которая ведет против Греции "гибридную войну", "исключительно организованно и умело" манипулирует греческим общественным мнением, подкупает влиятельных комментаторов и шантажирует иерархов Элладской православной церкви", – следует из заявления МИД РФ.

Москва недоумевает, как Массаветас умудрился обнаружить в совместных достижениях, которыми дорожат россияне и греки, в двухсторонних культурных мероприятиях "прямое вредительство" России и "вмешательство во внутренние дела Греции".

Более того, он сумел провести прямую аналогию между РПЦ и радикальным исламом, причем сделал это всего лишь на том основании, что в некоторых наших храмах не всегда пускают женщин в брюках (спасибо, что не помянул, что могут обратить внимание на непокрытую голову или слишком открытые руки у представительниц прекрасного пола – ред.). Кроме того, отмечает ведомство, Массаветас открыто противопоставляет русскую православную традицию греческой и одновременно "без малейшего зазрения совести заявляет", что его нельзя заподозрить в нелюбви к нашему православию.

Отмечается, что автор не является историком или писателем. Массаветас зарабатывает себе на жизнь тем, что составляет путеводители для туристов.

"Охотно предоставляя трибуну подобным персонажам, которые готовы идти на любые ухищрения и откровенные подлоги, чтобы извратить и очернить общие страницы российско-греческой истории, определенные СМИ Греции лишний раз демонстрируют свою ориентацию на внешние силы, желающие вбить клин между Москвой и Афинами", – резюмирует министерство иностранных дел РФ.

Дипведомство разместило скриншот статьи грека и поставило на него печать фейкньюс.

