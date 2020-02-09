В МИД назвали кощунством увековечивание памяти воевавших на стороне Гитлера бойцов

Установка памятника власовцам в Праге является глумлением над памятью десятков тысяч красноармейцев, которые во имя мира на чешской земле отдали свои жизни. Такое заявление сделал глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает РИА "Новости".

По его словам, чествование бойцов Русской освободительной армии Андрея Власова, которые известны тем, что воевали на стороне гитлеровцев, являются "кощунством".

При этом он подчеркнул, что инициаторы хорошо осведомлены о том, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистом и была создана Третьим рейхом.