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Предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН заинтересовало американцев

Российский лидер озвучил эту инициативу на пятом Всемирном форуме памяти холокоста

В США взяли в проработку предложение Владимира Путина провести встречу лидеров постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА "Новости"

Соответствующее предложение российский президент сделал в ходе выступления на пятом Всемирном форуме памяти холокоста. 

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что данную инициативу уже поддержали Китай и Франция. До сих пор ожидаются ответы от США и Великобритании. 

Сергей САЗОНОВ

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