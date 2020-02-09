Российский лидер озвучил эту инициативу на пятом Всемирном форуме памяти холокоста

В США взяли в проработку предложение Владимира Путина провести встречу лидеров постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА "Новости".

Соответствующее предложение российский президент сделал в ходе выступления на пятом Всемирном форуме памяти холокоста.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что данную инициативу уже поддержали Китай и Франция. До сих пор ожидаются ответы от США и Великобритании.