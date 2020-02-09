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Украина отремонтирует возвращенные российские корабли

Судна оказались непригодны для эксплуатации

Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые Россия передала обратно Украине, на следующей неделе отправят на завод для ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. 

Напомним, до этого Россия передала Украине три военных корабля, которые арестовали в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. По словам командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, состояние этих кораблей плачевное, "россияне их угробили". 

Сергей САЗОНОВ

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