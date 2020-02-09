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"Вытравить этих блох": в России призвали объявить последователей Бандеры в розыск

"Вытравить этих блох": в России призвали объявить последователей Бандеры в розыск
Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В эти дни в Киеве проходят VII Бандеровские чтения

ООН необходимо приравнять последователей украинского националиста Степана Бандеры к пособникам нацизма и помочь Украине "вытравить этих блох". Такое мнение на своей странице в Facebook выразила депутат Госдумы Наталья Поклонская. 

Так она прокомментировала проведение в Киеве VII Бандеровских чтений, которые посвящены "миссии Украины и национальных интересов в глобализирующемся мире". 

Поклонская убеждена, что именно бандеровцы являются главными врагами нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Коньфуций, ты о чем дурилка? Проехать бы тебе по Симферопольской трассе от Харькова до Запорожья, а затем от Белгорода до Москвы. И ты понял бы где какие дороги, а дураков хватает везде.
конЬфуций
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Похоже,дураки и дороги не самая страшная беда россиян...
Гость
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Жизнь нужно прожить так,
Чтобы после твоей смерти
оккупанты
боялись тебя еще
несколько поколений.
Бандера
1
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