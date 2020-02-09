В эти дни в Киеве проходят VII Бандеровские чтения

ООН необходимо приравнять последователей украинского националиста Степана Бандеры к пособникам нацизма и помочь Украине "вытравить этих блох". Такое мнение на своей странице в Facebook выразила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Так она прокомментировала проведение в Киеве VII Бандеровских чтений, которые посвящены "миссии Украины и национальных интересов в глобализирующемся мире".

Поклонская убеждена, что именно бандеровцы являются главными врагами нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.