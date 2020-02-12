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Польша указала путь для европеизации России

Россия сможет стать "нормальной европейской страной", если в ней не будет присоединенного Крыма, считают в правительстве Польши

Россия могла бы быть "нормальной европейской страной", если бы в ее составе не было присоединенного Крыма. Такое заявление сделал начальник канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. 

Правда не все европейские страны разделяют мнение польского чиновника. Так, например, Франция признала Крым российским, что отметил глава Франции Эммануэль Макрон. Однако по этому поводу Щерский уточнил, что защитники российской политической линии "находятся дальше всех от ее границ", цитирует Gazeta Prawna.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении Польши к Дню Победы, Щерский сказал, что оно неоднозначное. По его словам, для польских патриотов освобождение мира от фашизма означало начало коммунистических гонений.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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