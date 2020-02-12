В Москве посмеялись над попытками Риги поставить заслон российскому телевидению

Руководству Латвии в его стремлении ограничить русскоговорящим в республике право смотреть и слушать программы на родном для них языке напомнили о технологиях XXI века. Так Россия отреагировала на предложение президента соседней страны Эгилса Левитса увеличить количество телепрограмм на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны. А чтобы это сделать, всего лишь нужно сократить долю вещания на русском.

В посольстве РФ в Риге такой шаг назвали абсурдным. В дипмиссии считают, что власти Латвии хотят принудительно заставить значительную часть населения на законодательном уровне лишить телепрограмм на родном для них русском языке ради укрепления демократии и плюрализма взглядов.

"Доисторическое мышление не в состоянии понять, что в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны", - говорится в сообщении российского посольства в Фейсбук.

Один из пользователей под постом оставил самый, пожалуй, соответствующий духу времени комментарий.

"Рынок провайдеров упадет. Все уйдут в интернет-вещание", – написал Roman Morozov.

Пользовательница Анна Соболева обратила внимание на то, что может быть предложено к просмотру русскоговорящим в Латвии"

"Так и вижу, как жители Латвии будут поглядывать на часы,чтоб не пропустить новости на румынском, и спорить вечерами, чья аналитика ближе к пропаганде: киприотская или хорватская)".

Накануне Левитс направил комиссии Сейма по правам человека и общественным делам предложение внести изменения в закон о СМИ. В числе прочего президент республики посчитал актуальным расширить требования к ретрансляторам иностранных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания не превышала 20%. Данные поправки лидер нации объяснил необходимостью "укрепить информационное пространство Латвии", пишет ТАСС.

