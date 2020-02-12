Власти Латвии обвинили в доисторическом мышлении из-за русского языка
Руководству Латвии в его стремлении ограничить русскоговорящим в республике право смотреть и слушать программы на родном для них языке напомнили о технологиях XXI века. Так Россия отреагировала на предложение президента соседней страны Эгилса Левитса увеличить количество телепрограмм на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны. А чтобы это сделать, всего лишь нужно сократить долю вещания на русском.
В посольстве РФ в Риге такой шаг назвали абсурдным. В дипмиссии считают, что власти Латвии хотят принудительно заставить значительную часть населения на законодательном уровне лишить телепрограмм на родном для них русском языке ради укрепления демократии и плюрализма взглядов.
"Доисторическое мышление не в состоянии понять, что в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны", - говорится в сообщении российского посольства в Фейсбук.
Один из пользователей под постом оставил самый, пожалуй, соответствующий духу времени комментарий.
"Рынок провайдеров упадет. Все уйдут в интернет-вещание", – написал Roman Morozov.
Пользовательница Анна Соболева обратила внимание на то, что может быть предложено к просмотру русскоговорящим в Латвии"
"Так и вижу, как жители Латвии будут поглядывать на часы,чтоб не пропустить новости на румынском, и спорить вечерами, чья аналитика ближе к пропаганде: киприотская или хорватская)".
Накануне
Левитс
направил
комиссии Сейма по правам человека и
общественным делам предложение внести изменения в закон о СМИ. В числе прочего президент республики посчитал актуальным расширить требования к ретрансляторам иностранных
телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания не превышала 20%. Данные поправки лидер нации объяснил необходимостью "укрепить информационное
пространство Латвии", пишет ТАСС.
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