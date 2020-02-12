Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Власти Латвии обвинили в доисторическом мышлении из-за русского языка

Власти Латвии обвинили в доисторическом мышлении из-за русского языка
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве посмеялись над попытками Риги поставить заслон российскому телевидению

Руководству Латвии в его стремлении ограничить русскоговорящим в республике право смотреть и слушать программы на родном для них языке напомнили о технологиях XXI века. Так Россия отреагировала на предложение президента соседней страны Эгилса Левитса увеличить количество телепрограмм на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны. А чтобы это сделать, всего лишь нужно сократить долю вещания на русском.

В посольстве РФ в Риге такой шаг назвали абсурдным. В дипмиссии считают, что власти Латвии хотят принудительно заставить значительную часть населения на законодательном уровне лишить телепрограмм на родном для них русском языке ради укрепления демократии и плюрализма взглядов.

"Доисторическое мышление не в состоянии понять, что в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны", - говорится в сообщении российского посольства в Фейсбук.

Один из пользователей под постом оставил самый, пожалуй, соответствующий духу времени комментарий.

"Рынок провайдеров упадет. Все уйдут в интернет-вещание", – написал Roman Morozov.

Пользовательница Анна Соболева обратила внимание на то, что может быть предложено к просмотру русскоговорящим в Латвии"

"Так и вижу, как жители Латвии будут поглядывать на часы,чтоб не пропустить новости на румынском, и спорить вечерами, чья аналитика ближе к пропаганде: киприотская или хорватская)".

Накануне Левитс направил комиссии Сейма по правам человека и общественным делам предложение внести изменения в закон о СМИ. В числе прочего президент республики посчитал актуальным расширить требования к ретрансляторам иностранных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания не превышала 20%. Данные поправки лидер нации объяснил необходимостью "укрепить информационное пространство Латвии", пишет ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей