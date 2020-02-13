Минск пожаловался. что попал в сферу интересов "большого соседа"

В Белоруссии нашли объяснение российскому вниманию к ней. Так, глава МИД соседнего государства Владимир Макей назвал близость Москвы главной причиной зависимости Минска от нее.

Из-за этого, пожаловался министр, республика не может выйти за пределы сферы интересов РФ. По словам высокопоставленного дипломата, "большие соседи" оказывают влияние не только на Белоруссию.

"К сожалению, нельзя взять Беларусь и Швейцарию и перенести в какое-то другое, более комфортное место", – цитирует министра "Интерфакс".

Швейцария, отметил руководитель внешнеполитического ведомства, во многом служит для Белоруссии примером для подражания. В частности, Берн сыграл заметную роль в начале урегулирования кризиса на Украине. Минск продолжил благое дело.