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В новом правительстве будут бороться с засильем чиновников

В новом правительстве будут бороться с засильем чиновников
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер-министр выступил за сокращение штата

Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам уточнить количество сотрудников на заседании правительства 13 февраля. 

Анализ структуры штатов ведомств проведут до 1 апреля, к этому сроку руководство подготовит предложения по оптимизации. В результате проверки сократится максимальная численность работников подразделений. 

Михаил Мишустин отметил, что некоторые министерства находятся на дополнительной ставке, которая послужит настройкой уменьшения структур, сообщает “ТАСС”. Глава правительства считает, что оптимизацию возможно закончить через два-три месяца.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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