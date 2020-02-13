Уходить из политики экс-чиновник не собирается

Подавший в отставку губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал, что продолжит заниматься политикой, а в свободное время будет ездить по стране в свое удовольствие. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Он также положительно охарактеризовал свое преемника. Временно исполняющим обязанности главы Калужской области был назначен Владислав Шапша.

Ранее президент Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова, который оставил свою должность по собственному желанию.