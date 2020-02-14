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Украина расследует выдачу паспортов в Донбассе

Украина расследует выдачу паспортов в Донбассе
Фото: TASS
Представители структуры готовы пойти в Гаагский суд

Офис генерального прокурора Украины собирает доказательства принудительной выдачи паспортов жителям Донбасса. Официальное обращение передадут в Международный уголовный суд в Гааге. 

Украинская сторона заявляет о незаконном распространении документов на территории непризнанных республик. Следствие установило, что донбасский паспорт является обязательным условием для трудоустройства в структурах администрации. 

Прокуратура называет действия местного руководства, подконтрольного РФ, грубым нарушением международного права и Женевской конвенции, передает “Страна.ua” со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора. 

Сообщается, что в Донецкой и Луганской областях было выдано около 500 тысяч паспортов. 

Ранее глава ДНР Денис Пушилин подтвердил проверки жителей с украинскими документами. Государственный деятель отметил, что контроль проводился в целях безопасности. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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