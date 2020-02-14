Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Москва поздравила влюбленных австрийцев мемом с Лавровым

Москва поздравила влюбленных австрийцев мемом с Лавровым
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава МИД "послал" в Вену воздушный поцелуй

Российское диппредставительство в Австрии поздравило своих подписчиков в "Фейсбуке" с Днем святого Валентина известным мемом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Желаем вам любви", – написали наши дипломаты.

К посту они прицепили ролик, на котором глава МИД машет рукой и посылает воздушный поцелуй.

Эти видеокадры с Лавровым сняты в июле 2015 года на саммите БРИКС в Уфе. Тогда журналисты спорили, кому же наш министр посылал свой воздушный поцелуй. В итоге сдалась директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова и рассказала, что жест ее шефа предназначался министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

После этого в интернете и появился известный мем со слоганом "Всем хороших выходных!"

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей