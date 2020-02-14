Глава МИД "послал" в Вену воздушный поцелуй

Российское диппредставительство в Австрии поздравило своих подписчиков в "Фейсбуке" с Днем святого Валентина известным мемом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Желаем вам любви", – написали наши дипломаты.

К посту они прицепили ролик, на котором глава МИД машет рукой и посылает воздушный поцелуй.

Эти видеокадры с Лавровым сняты в июле 2015 года на саммите БРИКС в Уфе. Тогда журналисты спорили, кому же наш министр посылал свой воздушный поцелуй. В итоге сдалась директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова и рассказала, что жест ее шефа предназначался министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

После этого в интернете и появился известный мем со слоганом "Всем хороших выходных!"

