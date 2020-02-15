Британцы поедут на встречу, если туда явятся американцы

Российские журналисты выяснили, что Великобритания пока не ответила на инициативу президента РФ Владимира Путина о встрече лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Королевство, как считают источники, согласится приехать, если на такой шаг пойдут Штаты.

Как пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в российских госструктурах, Великобританию в данном вопросе считают слабым и несговорчивым звеном, так как она, как и США, которые играют ключевую роль, не отреагировала на предложение лидера россиян.

В поддержку инициативы Владимира Путина выступил Китай, а также президент Франции Эммануэль Макрон. Последний, как и его российский коллега, считает, что пять стран, которые основали ООН, ответственны за ситуацию в мире.

Путин предложил Китаю, Франции, США и Великобритании на пятом Всемирном форуме памяти холокоста провести саммит, отметив, что Россия не будет затягивать с официальным посланием лидерам этих государств.