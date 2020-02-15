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Лондон оттягивает предложенный Путиным саммит по неожиданной причине

Лондон оттягивает предложенный Путиным саммит по неожиданной причине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Британцы поедут на встречу, если туда явятся американцы

Российские журналисты выяснили, что Великобритания пока не ответила на инициативу президента РФ Владимира Путина о встрече лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Королевство, как считают источники, согласится приехать, если на такой шаг пойдут Штаты.

Как пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в российских госструктурах, Великобританию в данном вопросе считают слабым и несговорчивым звеном, так как она, как и США, которые играют ключевую роль, не отреагировала на предложение лидера россиян.

В поддержку инициативы Владимира Путина выступил Китай, а также президент Франции Эммануэль Макрон. Последний, как и его российский коллега, считает, что пять стран, которые основали ООН, ответственны за ситуацию в мире.

Путин предложил Китаю, Франции, США и Великобритании на пятом Всемирном форуме памяти холокоста провести саммит, отметив, что Россия не будет затягивать с официальным посланием лидерам этих государств. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Мда..боже!!кудс катится мир?!!
Лизоблюдство,бесприеословное потакание,и это сейчас в порядке вещей,,.
С кто не хочетсаакать на задних лапах тот считается каким то неправильным
Гость
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Гость
В связи со сказанным , предлагаю переименовать эту страну добавив к названию дополнительное слово чтобы подчеркнуть величие этого острова : Очень Великая Британия , О.В. Б.
Очень Великий Британский Штат Америки. ОВБША
Гость
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В связи со сказанным , предлагаю переименовать эту страну добавив к названию дополнительное слово чтобы подчеркнуть величие этого острова : Очень Великая Британия , О.В. Б.
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