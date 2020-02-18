Оппозиционные депутаты напомнили законодателям гимн СССР

Парламентариям Грузии не дают покоя лавры украинских коллег, устраивающий в стенах Верховной рады то мордобой, то забавные перформансы, и тоже выступили сегодня с ярким представлением.

Протестующие против назначения в кресло генпрокурора республики Ираклия Шотадзе, представители оппозиционных партий включили во время выступления спикера парламента Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о работе законодательного органа запись гимна СССР с помощью мегафона.

Возмутительницей порядка оказалась член политсилы "Европейская Грузия" Элена Хоштария. Во время спича спикера о "российской оккупации" оппозиционерка зашла в сессионный зал с рупорами в руках и врубила главную песнь Советского Союза.

Талаквадзе посчитал перформанс оппозиции символическим, поскольку именно в это момент он говорил "о теме оккупации и ошибок прежних властей". Также он призвал депутатов "Грузинской мечты" встретить запись аподисментами.



"Считаем, что советский гимн является самым подходящим жестом к существующей в стране ситуации и тому, как себя ведет руководство, поэтому мы приняли решение включить его. Конечно же, это не помешает им провести сегодняшнее заседание", – цитирует РИА "Новости" другую оппозиционерку Ирму Надирашвили.

Весьма своеобразную оценку происходящему дал вице-спикер парламента Гия Вольски, сравнив оппозиционеров с одним из ярких персонажей-млекопитающих из американских не самых умных комедий.

"Смотрите, чтобы они не занесли с собой яд, эти скунсы", – сказал он.

Надо добавить, что оппозиционеров быстро вывели из зала. А позже парламент утвердил Шотадзе на должность генпрокурора, несмотря на все протесты.

