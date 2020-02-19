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В США арестовали российского шпиона

В США арестовали российского шпиона
Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
"Джеймсом Бондом" оказался мексиканец, учившийся в Казани на микробиолога

Министерство юстиции США сообщило о задержании гражданина Мексики, который действовал на территории страны "от имени иностранного правительства (России) без уведомления генерального прокурора".

Как следует из материалов судебного дела, российский чиновник завербовал Эктора Алехандро Кабрера Фуэнтеса в 2019 году. Он поручил мужчине арендовать жилье на чужое имя в округе Майами-Дейд (штат Флорида) и запретил рассказывать об их встрече близким.

Уже в феврале 2020 г. "шпиону" было поручено найти автомобиль "источника правительства США", зафиксировать его регистрационный номер и место, где он припаркован. Выполнить задание без проблем Фуэнтесу не удалось: его заметил охранник, когда мужчина пытался сфотографировать номер машины.

Вечером 16 февраля таможенная служба аэропорта Майями проверила телефон жены "российского шпиона", где в папке с удаленными файлами обнаружила снимки машины с правительственными номерами. Было установлено и то, что мужчина пересылал кому-то фото по WhatsApp. Фуэнтес признался, что работает на правительство РФ.

Слушания по делу назначены на 21 февраля. Они состоятся в мировом суде в Майами, записано на сайте Минюста США. 

По данным СМИ, задержанный является ученым-микробиологом, который тесно сотрудничает с Россией. Он окончил магистратуру в Казанском федеральном университете.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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Гость
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:))) переслал кому-то фото по вопсап. неразрешимая загадка :))
Гость
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Шикарное задание))).
И парень спалился на фотках авто. Что, селфи не дотумкал сделать?)))
Не шпион, а учебное пособие для начинающих црушников. Такого и сдать не жалко)))
Фейк, а не новость.
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