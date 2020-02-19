The Times посчитала, что художник сотрудничает с ГРУ

Одна из крупнейших газет Великобритании заподозрила художника-акциониста Петра Павленского в том, что он "агент Путина". Иного объяснения скандальному поведению творческой личности англичане не нашли.

The Times заявила, что другой причины, по которой Павленский залил в сеть интимное видео с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамен Гриво, просто быть не может. Ведь не способен же художник, который на территории России стал "жертвой режима", так неблагодарно отнестись к государству, предоставившему ему политическое убежище. Правда, никаких вещественных доказательств британские журналисты привести не смогли.

Скандал с "любимцем" Эммануэля Макрона Бенжаменом Гриво разразился 14 февраля. Кандидат на пост мэра Парижа отказался от участия в выборах после публикации видео интимного характера со своим участием. Петр Павленский, который и слил ролик в сеть, заявил, что сделал это в знак протеста против лицемерия политика. В настоящее время художник и его подруга задержаны, им грозит до двух лет лишения свободы, сообщают французские СМИ.

Акционист известен своими перформансами, которые он организовывал на территории России и Франции. Первый из них назывался "Шов" и был проведен в 2012 году в поддержку группы Pussy Riot. Тогда Павленский зашил себе рот суровой ниткой. Самой известной стала акция под названием "Фиксация", проведенная в Москве в 2013 году. Тогда художник прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке. Показательное выступление было приурочено ко Дню полиции.

Французы тоже успели оценить творческий потенциал Павленского. В октябре 2017 года он провел акцию "Освещение" – поджег Банк Франции и сфотографировался на фоне разгорающегося пожара, пишет Царьград.

Из открытых источников известно, что акционист назвал учреждение "очагом порабощения" и решил таким образом избавить народ от "оков".