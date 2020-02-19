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Экс-президентам обеспечат неприкосновенность

Экс-президентам обеспечат неприкосновенность
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Норму закрепят в Конституции РФ

В доработанной версии Конституции РФ появится новый пункт. Так, в главный документ страны внесут норму о неприкосновенности экс-президентов.

Согласно инициативе, покинувшие пост главы государств будут под защитой. Однако бывший руководитель России может потерять неприкосновенность в порядке, который предусмотрен для отрешения президента РФ от должности, передает РИА "Новости".

Авторами изменений являются сопредседатель рабочей группы, которая вносит правки в основной документ, Павел Крашенинников и другие российские политики. Отмечается, что другие гарантии экс-лидерам регламентирует федеральный закон. 

Ксения АНДРЕЕВА

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