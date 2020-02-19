Норму закрепят в Конституции РФ

В доработанной версии Конституции РФ появится новый пункт. Так, в главный документ страны внесут норму о неприкосновенности экс-президентов.

Согласно инициативе, покинувшие пост главы государств будут под защитой. Однако бывший руководитель России может потерять неприкосновенность в порядке, который предусмотрен для отрешения президента РФ от должности, передает РИА "Новости".

Авторами изменений являются сопредседатель рабочей группы, которая вносит правки в основной документ, Павел Крашенинников и другие российские политики. Отмечается, что другие гарантии экс-лидерам регламентирует федеральный закон.