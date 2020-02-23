Президент Белоруссии исполнил популярный молодежный хит

В Сети большую популярность набирает ролик, где Александр Лукашенко исполняет известную среди подростков песню. Один из умельцев смонтировал ролик из фраз, которые в разное время произносил президент.

За всем время публикации самодельный клип посмотрели 63 тыс. человек.



