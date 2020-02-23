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Путин обратился к мужчинам в День Защитника и заговорил об оружии

Путин обратился к мужчинам в День Защитника и заговорил об оружии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ www.globalllokpress.com
Президент РФ отметил, что у нашей боевой техники нет аналогов в мире

Лидер России Владимир Путин на концерте в Кремле, посвященном 23 Февраля, поздравил мужчин с праздником. Он рассказал о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на долгие годы. Военной технике, производимой в РФ, нет аналогов во всем мире.

"При этом по ряду перспективных образцов, а это практически оружие будущего, мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности. Это, как уже говорил, означает, что обороноспособность, безопасность России надежно обеспечена в долгосрочной перспективе", – цитирует Путина Телеграм-канал "Карточный домик: Россия".

Президент пожелал сильному полу богатства и благополучия. Особенное внимание он обратил на военных, которые выбрали защиту Отечества в качестве призвания.

"Этот праздник служит символом глубокого уважения к людям, которые прошли службу или на всю жизнь выбрали нелегкую профессию, кто надежно стоит на страже суверенитета Родины, оберегает мир для наших граждан, и для кого, как говорил Михаил Кутузов, "нет лучше чести, чем носить русский мундир", – отметил Владимир Путин.

День защитника Отечества отмечается с 1922 года. Изначально праздник назывался по-другому. До 1946 г. это был День Красной армии. После праздник еще два раза менял название, прежде чем получил привычное нам наименование. Он был Днем Советской армии и Днем Советской армии и Военно-морского флота. В 1992 г. название даты закрепилось окончательно.

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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У Российской боевой технике нет аналогов в мире Так можеть и не надо просить Америку и НАТО разоружаться Тем более безопастность России обезпечена на многие десятки лет вперед
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