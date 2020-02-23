Путин обратился к мужчинам в День Защитника и заговорил об оружии
Лидер России Владимир Путин на концерте в Кремле, посвященном 23 Февраля, поздравил мужчин с праздником. Он рассказал о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на долгие годы. Военной технике, производимой в РФ, нет аналогов во всем мире.
"При этом по ряду перспективных образцов, а это практически оружие будущего, мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности. Это, как уже говорил, означает, что обороноспособность, безопасность России надежно обеспечена в долгосрочной перспективе", – цитирует Путина Телеграм-канал "Карточный домик: Россия".
Президент пожелал сильному полу богатства и благополучия. Особенное внимание он обратил на военных, которые выбрали защиту Отечества в качестве призвания.
"Этот праздник служит символом глубокого уважения к людям, которые прошли службу или на всю жизнь выбрали нелегкую профессию, кто надежно стоит на страже суверенитета Родины, оберегает мир для наших граждан, и для кого, как говорил Михаил Кутузов, "нет лучше чести, чем носить русский мундир", – отметил Владимир Путин.
День защитника Отечества отмечается с 1922 года. Изначально праздник назывался по-другому. До 1946 г. это был День Красной армии. После праздник еще два раза менял название, прежде чем получил привычное нам наименование. Он был Днем Советской армии и Днем Советской армии и Военно-морского флота. В 1992 г. название даты закрепилось окончательно.
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