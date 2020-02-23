В Незалежной существует запрет на демонстрацию советской символики

Два фильма – "В зоне особого внимания" и "Ответный ход" – показал украинский телеканал "Интер" 23 Февраля, несмотря на запрет со стороны властей. На территории страны уже несколько лет нельзя демонстрировать советскую символику и фильмы, где она показывается.

Картины сотрудники телеканала объединили в цикл "Всем, кто остался верен своей Родине".

Издание "Украина.Ру" сообщает, что Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания разослал всем канал напоминание о том, что подобные ленты показывать запрещено, потому что они создают положительный образ "страны – агрессора".

В 2014 году экс-президент Украины Петр Порошенко даже перенес и сам день праздника с 23 февраля на 14 октября. Но телеканалу "Интер" никакие запреты не мешают показывать советское кино и реализовывать собственный проект "Наша Победа" в рамках программы "Утро с "Интером". В эфире регулярно демонстрируют сюжеты о Великой Отечественной войне и героях, которые защищали СССР от фашистов.

За такую политику здание телеканала регулярно осаждается украинскими радикалами, а сотрудники получают крупные штрафы от Нацсовета, пишет "Царьград".