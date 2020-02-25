Кричащие грузинки расцарапали Захарову
Грузинские журналистки так стремились задать вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову в стенах Организации объединенных наций в Женеве, что с боем прорывались к делегации из России. Их упорную атаку еле останавливали охранники. В результате наш министр не выдержал и обозвал их "больными".
Как написала в своем "Фейсбук" директор Департамента информации и печати нашего дипведомства Мария Захарова, она и ее коллега от такого "общения" получили ссадины и царапины.
"Идти было невозможно", – подчеркнула дипломат, поскольку грузинки кричали, пихались и толкались.
Члены делегации вынуждены были отодвигать наседавших женщин, "потерявших всякое достоинство" в попытке добраться до министра, отметила Захарова. При этом журналисток весьма интересовал лишь один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси.
Представитель МИД РФ назвала такое поведение "жалким зрелищем" и усмотрела в нем "помрачение разума".
Кроме того, Захарова отметила такой факт: грузинки задавали вопрос на русском языке, однако как только их начали оттеснять, те закричали "Не прикасайся ко мне" на английском. По мнению дипломата, это "стиль" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который падал на землю при одном виде российских ракет.
Не стал долго за словом в карман лезть и сам Лавров, который известен своими забористым русскими определениями к любой ситуации. На видеокадрах, которые выкладывают в соцсетях, Сергей Викторович "побыл" психиатром и оценил работу журналисток:
"Вы больные, девочки, все! Вы больные!" – сказал Лавров.
Грузинок почему-то такое определение насмешило.
Добавим,
российская делегация планирует участвовать в заседании Комитета министров
Совета Европы 14-15 мая в Тбилиси, однако ее точный состав в настоящий момент еще не определен.
В Грузии между тем в СМИ устроили информационную рулетку, пытаясь определить, приедет ли сам Лавров на мероприятие.
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