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Москва назвала условия для атаки на пассажирские самолеты

Москва назвала условия для атаки на пассажирские самолеты
Фото: pixabay.com
Новые правила к нарушителям госграниц в небе утвердил Мишустин

Незаконно вторгшиеся в российское воздушное пространство гражданские самолеты будут сбиты Вооруженными силами РФ лишь в исключительных случаях и при отсутствии пассажиров или заложников на борту.

Таковы новые Правила применения оружия при охране государственной границы, которые подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки или отказа подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются…, при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров", – говорится в тексте постановления, опубликованного на портале правовых актов.

Применение оружия силами ПВО или боевыми самолетами на поражение возможно в отношении судна-нарушителя, которое продолжает полет вглубь Российской Федерации или к стратегическим объектам страны. Также можно сбивать угнанные российские воздушные лайнеры без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

Готовностью номер один для дежурных сил считается приближение к госгранице неопознанного самолета на расстоянии 50 км (для Южного и Восточного военных округов – 100 км) и менее и продолжающего свой полет, или при внезапном обнаружении в 150-километровой полосе от рубежей нашей родины.

Новая редакция Правил пришла на смену документу от 1994 года. Отметим, что в ней тоже запрещалось сбивать самолеты с пассажирами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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