Послы отказываются возмещать сбор за въезд в центр Лондона

Российские дипломаты не обязаны платить за рубежом налоги, сборы и пошлины. Правила установлены Венской конвенцией, которая также обязывает послов не хулиганить на дороге, не садиться в нетрезвом состоянии за руль и парковаться по правилам.

А поскольку плата за въезд в центр Лондона считается, налогом, то представители дипмиссии РФ не собираются его возмещать. Об этом предупредили в пресс-службе посольства России в Соединенном Королевстве, отметив, что британцы пользуются данными привилегиями в полном объеме.

"Такова единодушная позиция аккредитованных в Лондоне иностранных посольств", – цитирует сообщение РБК.

Всего российские дипломаты "задолжали" за въезд в центр британской столицы £5,7 млн.