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Российские дипломаты поставили британцев на место из-за огромного долга

Послы отказываются возмещать сбор за въезд в центр Лондона

Российские дипломаты не обязаны платить за рубежом налоги, сборы и пошлины. Правила установлены Венской конвенцией, которая также обязывает послов не хулиганить на дороге, не садиться в нетрезвом состоянии за руль и парковаться по правилам.

А поскольку плата за въезд в центр Лондона считается, налогом, то представители дипмиссии РФ не собираются его возмещать. Об этом предупредили в пресс-службе посольства России в Соединенном Королевстве, отметив, что британцы пользуются данными привилегиями в полном объеме.  

"Такова единодушная позиция аккредитованных в Лондоне иностранных посольств", – цитирует сообщение РБК.

Всего российские дипломаты "задолжали" за въезд в центр британской столицы £5,7 млн. 

Ксения АНДРЕЕВА

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