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Россияне стали гораздо больше доверять Госдуме

Россияне стали гораздо больше доверять Госдуме
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Работу депутатов одобряют 44% опрошенных россиян

За последний год жители России изменили свое отношение к Государственной думе в положительную сторону. К такому выводу пришли специалисты "Левада-Центра", которые с 20 по 26 февраля 2020 г. провели всероссийский опрос общественного мнения. Исследование охватило 1 тыс. 614 человек старше 18 лет в 50 субъектах Российской Федерации.  

Целых 44% опрошенных россиян согласны с тем, что делают депутаты. Это гораздо больше, чем было в феврале 2019 г. – тогда деятельность нижней палаты российского парламента поддерживали лишь 36% респондентов. А только с января по февраль 2020 г. число тех, кто поддерживает работу депутатов, выросло на 3%. Кроме того, серьезно уменьшился рейтинг неодобрения работы Госдумы. Год назад 63% россиян в целом не устраивала работа депутатов. В этом же году этот показатель упал до 53%.

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что опрос позволяет говорить о том, что рейтинг одобрения будет расти. "Такие тенденции позволяют в очередной раз сказать, что нынешний созыв ГД кардинально меняет имидж этого института власти", – написал эксперт на своей страничке в Facebook.

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, люди стали больше доверять Госдуме, так как депутаты "чутко реагируют на социальные вызовы". 

"Произошел качественный сдвиг в восприятии деятельности Госдумы... что и зарегистрировали социологические опросы, в том числе "Левада-центра", – сказал Мухин в комментарии "Парламентской газете". 

Валентина МАЙОРОВА

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