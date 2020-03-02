Заплакавший соперник Трампа сдался
Бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджидж официально подтвердил свой выход из президентской гонки.
"На данном этапе лучший способ сохранить веру в наши цели и идеалы – это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну. Сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить мою кампанию за пост президента", – сообщил политик на пресс-конференции, передает CBS News.
Причиной отказа от участия в выборах он назвал проигрыш на праймериз демократов в Южной Каролине. И подчеркнул, что для него это стало "тяжелым решением", пишет The New York Times.
На решение Буттиджиджа об уходе отреагировал его конкурент – Дональд Трамп. Действующий президент США отметил в Twitter, что такая ситуация поможет его партии выйти на первое место: "Пит Буттиджич выбыл. Все его голоса от "супервторника" пойдут "сонному" Джо Байдену. Как раз вовремя. Вот теперь демократы по-настоящему выведут Берни (Сандерса) из игры. Никакого выдвижения, снова!".
Напомним, в США Пита Буттиджа окрестили самым необычным кандидатом в президенты. Он открытый гомосексуалист, яро защищающий христианские ценности, миллениал, бывший офицер военно-морской разведки США и, ко всему прочему, человек, которому не чужды эмоции: после победы на первом предварительном голосовании в Айове политик расплакался.
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