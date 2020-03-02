Володин назвал главный признак профнепригодности парламентариев
Конец диалога между парламентами свидетельствует о лишении политиков профессиональных навыков, полагает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. С таким заявлением он выступил на встрече с финским коллегой Матти Ванханеном.
"Если только этот диалог прерывается по чьей-то вине, – это плохой сигнал, и надо говорить о том, что политики утратили способность вести диалог, это говорит уже об отсутствии квалификации, отсутствии предназначения, для чего человек избирался в парламент", – заверил Вячеслав Викторович, передает пресс-служба ГД РФ.
Во время беседы законодателей обеих стран, прежде всего, интересовали вопросы экологии и лесной промышленности. Володин и Ванханен обсудили работу соответствующих профильных комитетов. Также стороны затронули острые моменты внешнеполитической ситуации. В частности, Володин поблагодарил финских депутатов "за поддержку российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
"Для Финляндии было крайне важно, что Россия будет принимать участие в работе Совета Европы", – парировал Ванханен.
Спикер РФ еще раз подчеркнул важность содержательного диалога в решении любых вопросов и предложил коллегам из Финляндии наладить совместную деятельность профильных комитетов. Кроме того, Володин заговорил о создании межпарламентской комиссии высокого уровня, которые функционируют между другими странами. При этом парламентарий отметил, что диалог должен вестись с учетом традиций и культур обеих государств, обратив внимание на многонациональность и многоконфессиональность России.
"Когда без учета этого пытаются внести какие-то предложения или строят диалог, не учитывая специфику, конечно, это приводит к напряжению", – констатировал спикер ГД РФ.
Коллега из Хельсинки согласился с собеседником. По мнению Матти Ванханена, озвученный Володиным принцип поможет разрешить многие вопросы.
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