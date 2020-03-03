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Еще одного президента пригласили на День Победы в Москву

Кроме Саули Ниинисте праздник посетят еще 17 лидеров стран

Правительство России пригласило президента Финляндии Саули Ниинисте на торжественный военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на переговорах с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Тот, в свою очередь, выразил коллеге признательность за приглашение.

В этом году исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что на парад в Москве так же приглашены главы КНР Си Цзиньпин и Великий герцог Люксембурга Анри, передает газета "Взгляд". Всего на парад в Москву правительство России позвало 17 руководителей государств. 

Александра АКСЕНОВА

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