Лавров заявил о недопустимости мирового конфликта

Президент США Дональд Трамп поддержал российскую инициативу о проведении саммита "ядерной пятерки" Совбеза ООН. Об этом в Хельсинки заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Президент Франции, председатель КНР, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердили свое согласие и поддержку этого предложения", – цитирует министра РИА "Новости".

Лавров подчеркнул, что ядерная война недопустима, и российская сторона предложила США это подтвердить. Что касается места и даты встречи, пока этот вопрос решается.

Как напоминает "ФедералПресс", ранее Трамп заявлял, что готов встретиться с любыми мировыми лидерами в любое время ради продвижения интересов США в вопросах национальной безопасности.

Кроме того, инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Теперь слово за Великобританией.

С идеей созыва встречи "ядерной пятерки" Владимир Путин выступил Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме, который прошел в январе.