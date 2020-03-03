Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Трамп согласился обсудить ядерную войну с Россией

Трамп согласился обсудить ядерную войну с Россией
Фото: Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Лавров заявил о недопустимости мирового конфликта

Президент США Дональд Трамп поддержал российскую инициативу о проведении саммита "ядерной пятерки" Совбеза ООН. Об этом в Хельсинки заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Президент Франции, председатель КНР, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердили свое согласие и поддержку этого предложения", – цитирует министра РИА "Новости".

Лавров подчеркнул, что ядерная война недопустима, и российская сторона предложила США это подтвердить. Что касается места и даты встречи, пока этот вопрос решается.

Как напоминает "ФедералПресс", ранее Трамп заявлял, что готов встретиться с любыми мировыми лидерами в любое время ради продвижения интересов США в вопросах национальной безопасности.

Кроме того, инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Теперь слово за Великобританией.

С идеей созыва встречи "ядерной пятерки" Владимир Путин выступил Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме, который прошел в январе.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей