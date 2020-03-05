Перуанскому дипломату было 100 лет

Бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в среду, 4 марта, на 101-м году жизни. Об этом сообщил его сын Франсиско Перес де Куэльяр.

По его словам, бывший генсек скончался после нескольких сложных недель, пишет агенство Andina. Причину смерти Перес де Куэльяр-младший не назвал. Похороны пройдут в субботу, 7 марта.

Хавьер Перес де Куэльяр занимал пост генерального секретаря ООН с 1982-го по 1991 г., напоминает "МИР24". На этой должности дипломат проработал два срока. Также он был премьер-министром Перу, а позже баллотировался на пост президента, но выборы проиграл.