Минск нашел способ шантажировать Москву в вопросе углубления Союзного государства

До тех пор, пока не будет решена проблема поставок российской нефти, Белоруссия отказывается возобновлять работу над дорожными картами по интеграции с РФ. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы", – цитирует "Sputnik Беларусь" главу белорусского МИД.

Напомним, дорожные карты по углублению интеграции Минск и Москва должны были подписать к 20-летию договора о создании Союзного государства 20 декабря прошлого года. Отраслевыми документами занималась рабочая группа, созданная правительствами двух стран. Именно она сейчас и не работает, сообщил Макей.

В конце 2019-го первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал, что между Москвой и Минском не решены вопросы по газу, нефти и налоговой карте. Тогда он отметил, что "аргументации сторон понятны, и нужно просто принятие политического решения, по большому счету", пишет ТАСС.

