Сенаторы проголосовали за изменения практически единогласно

Президентский закон о поправках в Конституцию России, принятый ранее депутатами был одобрен на пленарном заседании Совета Федерации.

За принятие закона проголосовали 160 депутатов, трое воздержались и один высказался против, сообщает ТАСС.

В новой Конституции будут такие поправки, как: расширение полномочий парламента, социальная ориентированность экономики, приоритет основного закона над международным правом. Кроме того, закон вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков. В документе содержится почти 400 поправок.