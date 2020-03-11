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Совет Федерации одобрил новую Конституцию

Сенаторы проголосовали за изменения практически единогласно

Президентский закон о поправках в Конституцию России, принятый ранее депутатами был одобрен на пленарном заседании Совета Федерации. 

За принятие закона проголосовали 160 депутатов, трое воздержались и один высказался против, сообщает ТАСС. 

В новой Конституции будут такие поправки, как: расширение полномочий парламента, социальная ориентированность экономики, приоритет основного закона над международным правом. Кроме того, закон  вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков. В документе содержится почти 400 поправок.

Александра АКСЕНОВА

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