В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
Белорусские власти в третий раз отказались регистрировать "Бессмертный полк" как общественное объединение. Об этом пишет портал Naviny.by, ссылаясь главу оргкомитета полка Валерия Драко.
Он сообщил, что главное управление юстиции Мингорисполкома отказало в регистрации "по формальным основаниям". И до 20 марта будет подана еще одна заявка.
Драко особенно подчеркнул, что "Бессмертный полк" не будет вступать в конфронтацию с республиканской акцией "Беларусь помнит". По его словам, последняя – это акция чиновников, а "Бессмертный полк" – народа.
В свою очередь, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств Иосиф Кругликов уже заявил, что 9 Мая шествие пройдет в любом случае.
Стоит отметить, что "Беларусь помнит" очень похожа на "Бессмертный полк", только участники этой акции не держат советских знамен и не прикрепляют к одежде и портретам георгиевские ленточки. Вместо них используются цвета национального флага Белоруссии. Возможно, это главная причина, почему Минску нужна своя акция и нежелательна та, которая проходит в России.
Ранее президент страны Александр Лукашенко подчеркнул, что никогда не пойдет на "поглощение Беларуси Россией", так как это "не интеграция, а инкорпорация". И добавил, что такие намеки ему уже делали.
Акцию "Бессмертный полк" придумали в Томске россияне Сергей Лапенков, Игорь Дмитриев и Сергей Колотовкин. Идея понравилась властям, и на данный момент в Москве в шествии участвуют сотни тысяч человек.
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