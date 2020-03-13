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Киев навяжет Москве "гибридный мир" по Донбассу и Крыму

Киев навяжет Москве "гибридный мир" по Донбассу и Крыму
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-глава МИД Незалежной собрался петь гимн в Симферополе и Донецке

Отношения между Москвой и Киевом смогут наладиться при условии установления некоего "гибридного мира". Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Да, я считаю, что действительно, от гибридной войны – а у нас она и гибридная, и одновременно горячая – нужно перейти к гибридному миру. Это цель, этого мы все хотим, поскольку гибнут наши граждане", – сказал дипломат в эфире "Четвертого канала".

При этом он не разъяснил, что такое "гибридный мир". Зато дал понять, когда он наступит.

"Мир – это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке. И в Луганске тоже можем спеть. Вот тогда наступит мир", – пояснил пан Климкин, не уточнив, какой именно гимн он собрался исполнять в российском Крыму, а также в ДНР и ЛНР.

Кроме того, курянин призвал Киев не возобновлять подачу воды на полуостров, чтобы для Москвы превратить регион в "проблему". Он назвал воду украинским оружием, которое "мы должны его использовать".

Пока пан Климкин разучивает гимн Российской Федерации, противоречивые известия поступают о последних договоренностях в Минске по Донбассу.

Еще 11 марта замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что на встрече в контактной группе удалось предварительно договориться о формировании нового формата разрешения украинского кризиса, а именно создать диалоговую площадку с участием стран нормандской четверки и "сторон конфликта", пишет ТАСС. Не успели этой новости порадоваться в Донецке и Луганске, как раздался крик с берегов Днепра.

Сегодня вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, на которого набросились с вопросами журналисты, опроверг создание нового органа. По его словам, были приняты другие решения "не связанные с субъективизацией кого-то или чего-то", сообщает РИА "Новости". 

Однако позже в пятницу, 13 марта, по данным издания "Фокус", глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признался, что действительно стороны договорились о создании Консультативного совета с участием представителей Незалежной и ДНР и ЛНР. Россия, Германия, Франция и ОБСЕ будут в статусе гарантов-наблюдателей.

Документ об учреждении КС стороны должны подписать 25 марта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Dietrich Ritter
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Никакой воды не давать! Пусть оккупанты из луж пьют! Ну, в виде исключения- помочиться в канал, так и быть...
Гость UA
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В присутствии прессы никаких упоминаний о возможности привлечения представителей ДНР и ЛНР в состав парламентсой межправительственной группы нет. Возможно это обсуждалось в калуарах? Если это так, то предположу, что Украина обыграет Россию. Просто навяжут свою волю, а потом в добавок и обманут. Только представители ДНР и ЛНР могут постоять за себя.
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