Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Путин одобрил закон по поправкам к Конституции

Путин одобрил закон по поправкам к Конституции
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России подписал закон об изменениях в главном документе России

Владимир Путин приблизил принятие страной новой Конституции еще на один шаг. 

Как сообщается на портале правовой информации, президент России подписал закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". 

Теперь поправки к главному документу России, которые ранее одобрили депутаты, сенаторы и региональные парламенты, будет рассматривать Конституционный суд РФ. Если никаких противоречий не найдется, в стране пройдет общероссийское голосование. Ожидается, что в случае положительного решения суда, россияне выразят свое мнение 22 апреля. 

Согласно поправкам, у парламента появится больше полномочий, высшим должностным лицам введут дополнительные ограничения, а президентам запретят занимать пост больше двух сроков, но действующий глава сможет вновь баллотироваться. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей