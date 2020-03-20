Польша препятствует признанию Крыма Европой
Западные страны уже готовы признать Крым российской территорией, а также снять санкции в отношении России. Но этому противится Польша, которую по данному вопросу поддерживают Соединенные Штаты. Об этом пишет польский портал TVP Info.
Автор отмечает, что в 6-ю годовщину воссоединения Крыма с РФ, Москва не намерена вести какие-либо переговоры о "возвращении" полуострова. При этом Запад, пожалуй, уже принял сложившуюся ситуацию, отмечается в статье.
"Однако Польша не сдается и все еще громко требует на международной арене усилить давление на Кремль, чтобы восстановить ситуацию до вторжения России на полуостров. Военизированный русскими Крымский полуостров представляет собой растущую угрозу всему региону", – традиционно пугает автор европейцев.
Он рассказывает о "зеленых человечках", о милитаризации Республики, "о введенной "дисциплине" всем, кто не любит московское правление". По его мнению, протесты Запада на ранней стадии имели смысл. "Теперь, собственно, эта тема умерла. Никто в Брюсселе, Берлине или Париже не критикует Кремль за преследование местного населения", – подчеркивается в статье.
Указывается, что власти Франции и Германии готовы изменить политику в отношении Москвы.
"Несмотря на санкции, ЕС, Берлин и Париж лишь продолжают укреплять экономическое сотрудничество с Москвой. Наиболее ярким примером лоббирования Кремля Западом может послужить строительство газопровода "Северный поток – 2", – сокрушается автор.
Издание приводит в пример заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где ситуацию в Крыму и в Донбассе назвали "серьезным вызовом для международной безопасности".
Между тем, сигнализирует журналист, улучшение отношений Украины и США "повышают шансы Киева защитить себя от восточного соседа". По его словам, Незалежная может расчитывать на политическую, военную и энергетическую помощь Вашингтона.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
- Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Гороскоп на 20 марта: повезет четырем знакам
- Аномальное тепло придет в Москву в апреле
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик