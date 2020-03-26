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Госдума отказалась от коронавирусных каникул

Госдума отказалась от коронавирусных каникул
Фото: Утро.ру
Депутаты намерены оперативно принять законопроекты по президентским поручениям

Озвученные накануне инициативы российского лидера Владимира Путина превратятся в проекты законов, которые Госдума рассмотрит "в приоритетном порядке" до конца следующей недели, заверил председатель ГД Вячеслав Володин. Профильные комитеты уже начали работать с ними, отметил он. Речь идет о социальных мерах поддержки многодетных семей, малого и среднего бизнеса, а также российской экономики.

"Изменения, которые предполагают внесения поправок в налоговое законодательство, в законодательство социального блока", – пояснил Володин, добавив, что инициативы затронут расширение полномочий правительства в сфере лекарственного обеспечения и защиты предприятий и россиян от банкротства.

По словам думского спикера, нижняя палата не собирается медлить. Уже в ближайший вторник, 31 марта, законопроекты пройдут первое чтение. То есть Госдума не уйдет на вынужденные каникулы, о которых официально объявил президент, и совсем скоро россияне получат обещанные выплаты и смогут отсрочить очередной взнос по кредиту.

"Нам, конечно, здесь не до отпусков, и президент это вчера подчеркнул. Органы госвласти должны работать. <…> Депутаты должны решать проблемы избирателей", – заявил Володин.

Он подчеркнул, что часть работы законодатели выполняют удаленно, как большинство жителей страны. 

Ксения АНДРЕЕВА

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