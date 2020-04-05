Россияне стали больше поддерживать решения депутатов
Согласно данным ВЦИОМ за март, россияне стали больше одобрять работу депутатов. За один месяц этот показатель увеличился на 9,7%. А это большой рост, по словам председателя совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского.
Ситуация изменилась после того, как президент России Владимир Путин отметил эффективную и быструю работу депутатов над законодательными инициативами, которые нужны для борьбы с коронавирусом. Россияне также обратили внимание на деятельность Госдумы над поправками к Конституции.
Однако политолог Дмитрий Фетисов утверждает, что основной повесткой все же является борьба с COVID-19.
"Думаю, когда ВЦИОМ проводил опрос, уже в сознании граждан она несколько затмила тему Конституции и стала ключевой", – рассказал эксперт изданию "Дни.ру".
Фетисов добавил, что с задачами по борьбе с коронавирусом Госдума отработала эффективно. Ведь, как отметил политолог, депутатам нужно было обеспечить поддержку функционирования органов исполнительной власти России на законодательном уровне.
Бадовский же подчеркивает, что сейчас депутатам стоит учитывать тот факт, что у населения сформировался высокий запрос на хорошую работу парламента, а также на контроль на местах и борьбу с эпидемией.
Фетисов полагает, что россияне, скорее всего, особо отметили, что Госдума одобрила законопроект, который позволяет вводить в стране режим ЧС. Специалист объяснил, что народ ждал решительных действий от властей по борьбе с коронавирусом. Надежды населения оправдались – общество осознало, что власть готова идти на серьезные меры, если это будет необходимо. Россияне заметили и работу депутатов по обеспечению законодательной основы для этих процессов.
"На мой взгляд, немаловажную роль сыграла личная позиция многих депутатов Государственной думы", – заявил Фетисов, добавив, что ими стали люди, с определенным статусом и опытом в управлении. Политолог также сказал, что многие депутаты работают в своих регионах, несмотря на то, что нижняя палата парламента России ушла на карантин.
Чиновники самостоятельно разыскивают для медиков маски, покупают эти изделия за свои деньги и доставляют сотрудникам больниц. Депутаты также проявляют активность в работе волонтерских и мониторинговых центрах. Все это население, по мнению политолога, не может не видеть.
Бадовский также рассказал, что последний раз россияне так высоко высказывались о работе Госдумы после воссоединения России с Крымом в 2014-2015 году.
Депутаты нынешнего состава начали свою работу в октябре 2016 года. Тогда их рейтинг был 34,8%, а сейчас – на 10 процентов выше, что, по словам Бадовского, достаточно важный итог этих лет деятельности.
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